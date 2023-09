L’édito de Jean-Michel Aphatie : l’héritage du Parti communiste est-il trop lourd à porter pour Fabien Roussel ?

Dans son édito du jour, Jean-Michel Aphatie revient sur l’histoire du Parti communiste. Un parti politique qui voit le jour en 1920 à Tours, et qui en 1936, soutient le gouvernement de Front populaire, qui instaure notamment les congés payés en France. En Juin 1940, Joseph Staline, figure majeure du communisme s’allie avec Hitler, ce qui provoquera un déshonneur massif pour les communistes français après la Seconde Guerre mondiale. A la fin des années 1990, le Parti communiste s’écroule, et malgré la pression, refuse de changer de nom. Fabien Roussel, Secrétaire national du Parti communiste français, est-il lui nostalgique de Staline et du stalinisme ou tente-t-il de mener le parti vers une toute autre direction ?