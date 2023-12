L’édito de Jean-Michel Aphatie : Louis XIII et Richelieu, première cohabitation française

JeanMichel Aphatie axe ce soir son édito sur le duo Louis XIII et Richelieu. Il revient d'abord sur l'enfance de Louis XIII, fils d'Henri IV, élevé à la dure, et humilié en public par son père. Sa mère Marie de Médicis le trouve elle moche et bête, ce qui amènera un réel manque d'amour paternel et maternel. Le 14 mai 1910, Henri IV est assassiné et devient roi de France, avant de tuer le conseiller de sa mère. Puis, le chroniqueur souligne la difficulté de gouverner la France en 1625, où Louis XIII qui dirige alors le pays, demande au Cardinal Richelieu, repéré au Conseil, de l'épauler. Richelieu va alors espionner des nombreuses personnes et en faire tuer beaucoup d'autres. Le premier couple qui a réellement dirigé la France de 1625 à 1643.