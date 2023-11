L’édito de Jean-Michel Aphatie : Marine Le Pen veut-elle sortir de l’Union européenne comme son ami Geert Wilders ?

Jean-Michel Aphatie aborde ce soir dans son édito la victoire de l’extrême-droite aux élections législatives aux Pays-Bas. En effet, le PVV, dirigé par un certain Geert Wilders est arrivé en tête ce mercredi avec 35 sièges de députés glanés. Geert Wilders, âgé de 60 ans est connu pour son hostilité à l’islam, et à l’idée d’un Etat palestinien. Menacé de mort et protégé par la police depuis 20 ans, il est un soutien de Donald Trump, et noue des liens amicaux avec Marine Le Pen, entre autres. La figure majeure du Rassemblement National s’est félicitée de la victoire de l’homme politique sur France Inter ce mercredi matin, qui lutte contre l’Union européenne. Pourtant, la position de Marine Le Pen sur la question européenne reste assez floue, et ses réponses ce matin n’ont pas permis d’éclairer les choses. Elle a notamment fui la question autour d’une éventuelle proposition de référendum sur un maintien au sein de l’Union européenne en cas de victoire en 2027.