L’édito de Jean-Michel Aphatie : Marine Le Pen vers l'Elysée ?

Dans son édito de ce jeudi, Jean-Michel Aphatie met en lumière la Une du journal Valeurs Actuelles qui placerait Marine Le Pen à 51% des votes en vue de l'élection présidentielle de 2027. Pour le chroniqueur, la progression dans toutes les sphères de la société du Rassemblement National est particulièrement marquante. Marine Le Pen semble désormais être la seule à faire le poids face à Emmanuel Macron. La figure majeure du RN se tourne vers tous les paysages politiques et se penche désormais sur le travail, le pouvoir d'achat et se dresse aux côtés des agriculteurs.

