L’édito de Jean-Michel Aphatie : quelle suite en vue au Moyen-Orient ?

Dans son édito du jeudi 16 novembre, Jean-Michel Aphatie se questionne sur la suite de la guerre au Moyen-Orient. Et ce alors que l’armée israélienne est en passe de contrôler entièrement la bande de Gaza. Une image particulièrement symbolique a fait parler en début de semaine, celle des militaires de Tsahal, en train de poser fièrement avec des drapeaux israéliens au sein du Parlement du Hamas. L’armée israélienne a également pris le contrôle de lieux de commandement supposés du groupe terroristes, comme l’hôpital Al-Shifa, ainsi que de centres économiques. Mais l’Etat israélien va devoir envisager la suite et notamment la responsabilité de la reconstruction de Gaza ou non, le sort des deux millions de Palestiniens, ou encore la gestion future du territoire. Le discours au sein du gouvernement de l’Etat hébreu a pris un virage depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Le ministre de la sécurité israélienne a plus ou moins mis en cause tous les Palestiniens. La situation en Cisjordanie interroge aussi, alors que la ville de Tulkarem a été également attaquée durant la semaine. Tout cela, alors que la côte de popularité de Benyamin Netanyahou a lourdement chuté ces dernières semaines et que l’opposition demande sa destitution.