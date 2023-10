L'édito de Jean-Michel Aphatie : la coalition internationale proposée par le président surprend

Emmanuel Macron et son équipe réfléchissent depuis quinze jours à la crise extrêmement grave qu’a provoquée l’attaque du Hamas le 7 octobre. On peut donc attendre de l’expression présidentielle le 24 octobre, une pertinence et une justesse qui évite un correctif deux heures plus tard.