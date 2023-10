L’édito de Jean-Michel Aphatie : retour sur la création de l'Etat d'Israël

Dans son édito du jour, Jean-Michel Aphatie revient sur la création de l’Etat d’Israël. Un Etat qui a officiellement vu le jour en 1948 sous la responsabilité de David Ben Gourion, et à la suite d’une impulsion décisive du journaliste autrichien Théodor Herzl, afin de permettre au peuple juif d’en finir avec les injustices et les persécutions. Un premier acte majeur des Nations Unies, au détriment de la population palestinienne. Les Palestiniens mettront alors des décennies afin d’accepter cette idée et de nouer un dialogue avec les Israéliens. C’est à la Maison-Blanche et sous la présidence de Bill Clinton que va alors avoir lieu une rencontre historique entre Yasser Arafat et Yitzkah Rabin en 1993. Ce dernier se fera assassiner par un extrémiste juif deux ans plus tard, et depuis cette lueur d’espoir de paix a doucement disparue au fur et à mesures des affrontements.