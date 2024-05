L’Editorial de Jean-Michel Aphatie : Gaza, une trêve possible ?

Après 208 jours de guerre, le conflit israélo-palestinien est entré dans une phase décisive. Un cessez-le-feu a été voté lors d’une réunion en Egypte, mais le Hamas n’a pas encore fait savoir s’il était d’accord malgré l’insistance d’Anthony Blinken et David Cameron, patrons des diplomaties américaines et britanniques. Mais cet accord est aussi une vraie contradiction, alors que le Hamas est toujours considéré comme une organisation terroriste. Si les choses évoluent à l’international, ce n’est pas le cas en Israël où Benyamin Netanyahou continue de résister. Quel sera donc l’avenir du Premier ministre israélien en cas d’accord historique avec le Hamas ?

