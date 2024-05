L’Editorial de Jean-Michel Aphatie : Le débat Bardella-Attal

Jeudi 23 mai, Jordan Bardella et Gabriel Attal s’affronteront lors du seul débat télévisé des favoris aux élections européennes sur France 2. Un duel des jeunes prometteurs très attendu entre un candidat RN largement en tête des sondages et un Premier ministre pour qui le débat fait office de baptême du feu. Mais dans les faits, c’est un vrai coup de pouce que le gouvernement fait à Jordan Bardella en acceptant ce débat, reconnaissant ainsi le candidat RN comme le principal opposant de la majorité. Un beau cadeau qui risque aussi d’écarter complètement les concurrents à droite, de Marion Maréchal à François-Xavier Bellamy. A moins que Gabriel Attal ne serve de punching ball à tous les candidats aux européennes ?

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie