L’Editorial de Jean-Michel Apathie : La France, tu l'aimes mais tu la quittes

"La France, tu l'aimes mais tu la quittes" : Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin ont interrogé 150 Français musulmans sur leur histoire pour les besoins de leur livre. Tous sont diplômés, tous ne sont pas des pratiquants de l'Islam, mais aucun n'a réussi à trouver sa place dans la société française. Des personnes qui se sont senties rejetées, ont dû surmonter des barrières que ne connaissent pas les autres. Tous ont trouvé une nouvelle vie chez nos voisins européens et livrent un regard amer sur la France où le nom, le prénom et le visage ont encore une grande influence sur la réussite professionnelle. La France, victime de l'islamophobie ?

