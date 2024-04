L’Editorial de Jean-Michel Apathie : l'esbroufe du couvre-feu

C’est l’actualité du jour : plusieurs responsables politiques évoquent la mise en place d’un couvre-feu imposé aux mineurs pour prévenir les actes de violences chez les jeunes. Une mesure déjà en place à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour les moins de 18 ans, ou encore à Béziers pour les moins de 13 ans, tandis que Christian Estrosi envisage de l’instaurer à Nice. Une mesure qui semble pourtant complètement désuète pour la vie d’aujourd’hui, ce que ne manquent pas de souligner les associations. On est plus proches de la démagogie, surtout quand des personnages comme Robert Ménard ou Louis Aliot abordent le sujet.

