L’Editorial de Jean-Michel Aphatie – Nouvelle-Calédonie : visite surprise

Mardi 21 mai à l’issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot a annoncé qu’Emmanuel Macron se rendrait dès ce soir en Nouvelle-Calédonie, en proie aux émeutes. Un geste spectaculaire du président de la République adepte du coup de théâtre et qui souhaite ainsi marquer les esprits. Mais dans le fond, que va bien pouvoir faire le chef de l’Etat sur place ? Une chose est sûre, le sujet est brûlant et si son déplacement s’avère être un échec, la violence pourrait redoubler d’intensité dans l’archipel.

