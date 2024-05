L’Editorial de Jean-Michel Apathie : une campagne en panne

Alors que la campagne pour les élections européennes bat son plein à trois semaines du scrutin, l’actualité bouleverse tout l’agenda. Entre les deux policiers tués lors de l’attaque d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure et les violences en Nouvelle-Calédonie, l’exécutif connaît un coup de panne dans sa campagne. La sécurité et l’autorité de l’Etat sont de retour au cœur des discours, ce qui fait les affaires de Jordan Bardella, qui domine les sondages. Un vrai avantage à quelques jours de son débat face à Gabriel Attal, qui tournera davantage autour des violences que prévu.

