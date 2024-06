L’Editorial de Jean-Michel Aphatie – Élysée : le début du naufrage

Mardi 18 juin, Libération a révélé qu’Emmanuel Macron était en train de lâcher Bruno Roger-Petit, l’un de ses conseillers à l’origine de la dissolution choc de l’Assemblée. Le président n’aurait pas apprécié les sorties de l’ancien journaliste, qui aurait parlé à Pascal Praud avant même que Gabriel Attal ne soit au courant. Colère d’Emmanuel Macron qui ne supporte plus les polémiques et souhaiterait désormais se débarrasser de son conseiller un peu trop bavard.

