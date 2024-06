L'Editorial de Jean-Michel Aphatie : Emmanuel Macron s'attend-t-il à perdre les législatives ?

La décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale n'en finit plus de soulever des questions. Les délais avant les élections législatives, prévues pour le 30 juin et le 7 juillet prochain, sont extrêmement courts. Pas de quoi renverser l'opinion publique et réaliser un meilleur score qu'aux européennes. Emmanuel Macron sait-il déjà qu'il va perdre les élections législatives ?

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie