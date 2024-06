L’Editorial de Jean-Michel Aphatie : Emmanuel Macron va-t-il mener la campagne des législatives ?

Après le séisme des élections européennes, Emmanuel Macron a pris les observateurs de court en annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections législatives le 30 juin et le 7 juillet prochains. Mais après avoir laissé Gabriel Attal mener la charge sur la scène européenne, le président de la République compte-t-il reprendre la main pour la campagne qui s’annonce ?

