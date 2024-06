L’Editorial de Jean-Michel Aphatie – Européennes : premier bilan

Alors que la campagne pour les élections européennes touche à son but, c’est l’heure de dresser un premier bilan avec un constat : les sondages n’ont quasiment pas bougé depuis début mars. La campagne a-t-elle servi à quelque chose ? Le débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal aura été le point fort de cette période, tandis que les "éléphants" François Hollande et Nicolas Sarkozy ont semblé venir s’immiscer dans la campagne.

