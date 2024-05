L’Editorial de Jean-Michel Aphatie – Indignation mondiale après le bombardement à Rafah

A Rafah, nouvel épicentre du conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza, Israël a largué des bombes sur des tentes de réfugiés, un geste condamné par la communauté internationale. Un tollé général qui met en lumière la position aujourd’hui très faible de l’Etat hébreu et ses justifications de moins en moins audibles après plus de 7 mois de bombardements. Ceux de Rafah auraient-ils fait définitivement pencher la balance ?

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie