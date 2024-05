L’Éditorial de Jean-Michel Aphatie : le cadeau de Macron au RN

Alors que Gabriel Attal et Jordan Bardella s’apprête à débattre le 23 mai prochain dans la dernière ligne droite des européennes, Emmanuel Macron pense affronter la patronne du Rassemblement nationale. Mais Marine Le Pen temporise. Dans une déclaration transmise à l’AFP, elle explique préférer débattre avec le président de la République en septembre, après les élections européennes et perçoit cette manœuvre comme une preuve du manque de confiance envers son Premier ministre.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie