L’Éditorial de Jean-Michel Aphatie – RN : 20 ans après, tout a changé

Un renversement de situation, c’est un travail sur une période d’à peu près vingt ans qui concerne le Rassemblement national. Pour la première fois depuis 1958, un candidat d’extrême droite accède au second tour de l’élection présidentielle. Et là, c’est une déferlante, un refus massif : Le Pen, non, le FN jamais. Et ce que l’on note dans ces manifestations, c’est la place, la détermination des plus jeunes. Vingt ans plus tard, c’est comme dans Alexandre Dumas, tout a changé. Le RN est nettement dominant. C’est un renversement complet.

