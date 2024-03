L’Éditorial de Jean-Michel Aphatie – RN : toujours pro-Poutine ?

Le Rassemblement national a décidé de ne pas participer au vote sur le plan de soutien de la France à l’Ukraine. Invité de la matinale de France 2, c’est Jordan Bardella qui a indiqué l’abstention de son parti. La position d’abstention au traité d’assistance entre Kiev et Paris est une position assez sympathique à l’égard de Vladimir Poutine. Le RN étant toujours prisonnier de son tropisme russe. Mais pourquoi est-ce Jordan Bardella qui l’exprime et pas Marine Le Pen comme cela était prévu ?

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie