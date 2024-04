L’Éditorial de Jean-Michel Aphatie : Zemmour et « les glandeurs »

Jean-Michel Aphatie donne des nouvelles d’une connaissance de longue date à Éric et Ramzy : Éric Zemmour. En 2008, ils se sont croisés sur le plateau de Thierry Ardisson. Depuis qu’est devenu Éric Zemmour ? D’abord, il a passé beaucoup de temps devant les tribunaux différentes condamnations : provocation à la discrimination raciale, provocation à la haine religieuse, provocation à la haine raciale et injures à caractère homophobe. Récemment, le 28 mars, confirmation en appel de l’injure à caractère raciste pour avoir dit à Hapsatou Sy que son prénom était une injure à la France. Malgré ce palmarès, durant toutes ces années, il a bénéficié toujours de multiples invitations dans les médias.

