L’Editorial – RN : l’échec d’Emmanuel Macron

En 2017, face à la Pyramide du Louvre, Emmanuel Macron s’était engagé à ce que les Français n’aient « plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». 7 ans plus tard, le constat est sans appel : les extrêmes n’ont jamais été plus proches du pouvoir.

