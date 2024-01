L’Editorial – Un drame sous OQTF

Jean-Michel Aphatie En savoir plus sur

Ce mardi matin, peu avant six heures, une voiture a foncé sur un barrage d’agriculteurs dressé sur la RN 20, dans l’Ariège, causant la mort d’une agricultrice et blessant son mari et sa fille. Au volant de la voiture incriminée, un couple et une femme arméniens, tous trois déboutés du droit d’asile à l’automne et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). De quoi relancer le débat sur l’application de ces OQTF.