L’effondrement du Rana Plaza, le drame de la fast-fashion

Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un bâtiment abritant plusieurs ateliers de confection pour diverses marques internationales de vêtements, s’effondrait à Dacca au Bangladesh. Les images sont terribles et le bilan vertigineux : 1135 morts et 2000 blessés, majoritairement des ouvrières. La veille de l’effondrement, des fissures très importantes sont apparues dans les murs du bâtiment. Pourquoi les chefs d’atelier ont-ils choisi de ne pas évacuer les ouvrières ? Il s’avère que les autorités locales avaient été corrompues par les propriétaires de l’usine. Des étiquettes de plusieurs dizaines de grandes marques ont été découvertes dans les décombres : Mango, Jack & Jones, Benetton, Primark, H&M, Zara... Ces dernières sous-traitaient leur production dans ces ateliers et ne surveillaient pas du tout les conditions de travail des ouvrières. Ce drame aurait dû provoquer une révolution dans l’industrie de la mode mais seulement quelques progrès sont à noter : au Bangladesh, le travail des sous-traitants est encadré, les usines inspectées, les salaires revalorisés. Mais dans le reste du monde, rien n’a vraiment changé et des drames similaires ont eu lieu.