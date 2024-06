Législatives : François Hollande, la candidature surprise

C’est la surprise du week-end : en pleins préparatifs des élections législatives, François Hollande a annoncé sa candidature sous l’étiquette du Nouveau Front Populaire en Corrèze depuis son fief de Tulles. L’ancien président de la République assure ne pas envisager de briguer le poste de Premier ministre, mais les observateurs sont partagés. Un retour qui pose d’autant plus question que les divergences avec LFI et notamment Jean-Luc Mélenchon sont légion, mais ce dernier a étonné lors de sa réponse.

En savoir plus sur Julien Bellver