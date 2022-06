Législatives : Jean-Luc Mélenchon ou la campagne de l’homme qui faisait peur aux Français

Le plus gros handicap de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon lui-même. Selon un sondage IFOP, l’Insoumis est l’homme politique qui inquiète le plus les Français, avec Éric Zemmour. La possibilité de le voir rafler Matignon inquiète de nombreux électeurs, parmi lesquels Michel Sardou. Le chanteur a affirmé ce week-end qu’il quitterait le pays en cas de nomination de l’Insoumis à Matignon. Nous, on a voulu savoir comment Jean-Luc Mélenchon parvenait à faire campagne malgré son image de politique inquiétant.