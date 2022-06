Législatives : Jean-Luc Mélenchon passe à l’offensive contre le patronat

À 10 jours du premier tour des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon durcit le ton. Dans un meeting offensif, le patron de la France insoumise a tapé à répétition sur les riches et les entreprises qui, selon lui, ont été trop aidées pendant le précédent quinquennat. Côté patronat, on commence à s’inquiéter. Et donc à taper sur Jean-Luc Mélenchon. Pareil côté majorité où la consigne a été donnée de charger le patron de la NUPES. Consigne très bien suivie par Olivier Véran et Bruno Le Maire.