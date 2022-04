Législatives : la gauche peut-elle vraiment l’emporter ?

L’Assemblée nationale peut-elle vraiment passer à gauche ? Non, si on en croit la première projection du magazine Challenges. D’après ce sondage, la majorité actuelle composée des LREM, du MoDem et de Horizons, devrait emporter entre 328 et 368 sièges, de quoi lui assurer une majorité absolue. Si de ce côté-là, rien ne bouge, du côté de l’opposition en revanche, les lignes se déplacent.