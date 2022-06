Législatives : la tortue Mélenchon gagne du terrain

Les derniers sondages inquiètent la majorité. La NUPES, avec sa lente remontada, pourrait bien retirer à la Macronie son avance et rendre le second quinquennat d’Emmanuel Macron nettement plus compliqué à l’Assemblée. Méfiance toutefois : les prédictions ne sont pas toujours très précises lorsqu’il s’agit de législatives.