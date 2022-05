Législatives : Syra Silla, candidate LREM à sa réélection et… en procès aux Prud’hommes

A chaque législatives, les mêmes constats : tous les partis investissent des candidats parfois totalement étrangers au monde politique. Ils se présentent pour la première fois, n’ont aucun bagage d’élu, aucune expérience, mais ils pourraient devenir député en quelques semaines. Et à chaque élection, le même problème : les partis investissent parfois aussi des candidats aux lourdes casseroles. Au sein de la majorité, la députée Sira Sylla ne fait pas exception. Députée de la Seine-Maritime depuis cinq ans, Sira Sylla vient d’être réinvestie par la majorité. Mardi, elle a assisté à la journée de formation organisée pour les futurs députés de la Macronie. Problème : le même jour, elle était attendue par la justice, au Conseil de prud’hommes de Rouen, où elle devait être jugée pour harcèlement moral, travail dissimulé, heures non payées et licenciement sans cause réelle ni sérieuse.