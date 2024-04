L’engagement rend-il séduisant ?

Maïa Mazaurette tente de répondre à une nouvelle question : l’engagement rend-il séduisant ? Pour que cela rende séduisant, il faut que la personne en face partage nos convictions. On peut aussi séduire pour militer, à l’image de Pamela Anderson qui a utilisé son image pour défendre plein de causes.

