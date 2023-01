Les acteurs accusés de violence privés de cérémonie, pas de César

Depuis 2020 et une cérémonie marquée par les protestations contre la nomination puis la consécration de Roman Polanski, les César sont plus que jamais scrutés sur leur attitude vis-à-vis de la parité et des accusations de violences sexuelles et sexistes. Si bien que, cette année, les César ont annoncé que les acteurs reconnus coupables ou mis en examens pour des faits de violences ne pourront pas se rendre à la cérémonie, ni s’y faire représenter. Mais ils pourront toujours être nommés et récompensés.