Les affiches de campagne 2022 sont sorties et, spoiler, elles sont nulles

Il fut un temps où les affiches de campagne électorale étaient marquantes. On se souvient encore de celle de François Mitterrand et de sa « force tranquille ». Jacques Chirac et son pommier sont devenus cultes. Tout le monde connaît le slogan de Nicolas Sarkozy, « Ensemble, tout devient possible » ou celui de François Hollande, « Le changement, c’est maintenant ». Dans 40 ans, se souviendra-t-on vraiment des affiches de campagne de 2022 ? Spoiler : non.