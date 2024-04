Les Américains comme des oufs devant une éclipse

Un événement céleste rare. Depuis des semaines, les Américains s’y étaient préparés, achetant des lunettes spéciales et louant des Airbnb avec une vue à couper le souffle. À New York, les réservations de vol en hélicoptère étaient même à leur Olympe. Personne ne voulait manquer le phénomène céleste de la décennie : l’éclipse totale du Soleil.

