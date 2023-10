Les athlètes russes autorisés à participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024

A moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, les organisateurs n’ont pas encore tranché sur la présence ou non des athlètes russes durant l’évènement sportif mondial. Les débats sont sans surprise rugueux sur le sujet. Pour le moment le Comité olympique autoriserait les sportifs russes et biélorusses à prendre part seulement aux différentes épreuves des Jeux Paralympiques et sous bannière neutre. Les équipes de Quotidien se sont rendues à Bercy, où une grande cérémonie sportive se tenait ce jeudi matin afin de recueillir les avis des athlètes français et de certains ministres sur cette décision. L’Ukraine, elle, est scandalisée.