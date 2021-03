Les "bandes de jeunes" : de quoi on parle exactement ?

Depuis plusieurs semaines, on ne parle plus que des « bandes de jeunes ». Après l’agression de Yuri, 15 ans, après les morts de Lilibelle et Toumani, 14 ans, tous les yeux sont désormais tournés vers ce phénomène de « bandes » ultra violentes composées de très jeunes adolescents. Mais concrètement, c’est quoi une « bande » ? Que représente vraiment ce phénomène et pour quelle menace ? Combien y-a-t-il de « bandes » recensées en France ? Paul Gasnier est allé poser la question au ministère de l’Intérieur et à des collégiens de la ville de Paris.