Les Black Eyed Peas et leur brassard arc-en-ciel choquent l’extrême-droite polonaise

Les membres du célèbre groupe de musique Black Eyed Peas ont porté des brassards aux couleurs de l’arc-en-ciel lors d’un show télévisé pour le Nouvel An en Pologne. Ce geste avait pour but de soutenir la communauté LGBTQ+ opprimée dans le pays. La séquence a scandalisé les ministres et élus polonais de droite et d’extrême droite. Sur Twitter, Janusz Kowalski, le vice-ministre de l’Agriculture du parti conservateur Pologne Solidaire a qualifié leur prestation d’“homo-propagande”. Le leader du groupe, Will.i.am, a répondu qu’il souhaitait par ce geste répandre l’amour et honorer les différents types de personnes sur Terre.