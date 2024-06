Les Bleus vs Le RN : face aux attaques, la riposte

Kylian Mbappé et Marcus Thuram ont pris position contre le Rassemblement national. Cet engagement n'a rien d'étonnant parce que les relations entre le RN et l'équipe de France de football ont toujours été tendues. Des tensions qui s’inscrivent dans l’histoire longue des relations entre les Bleus et le Front national, devenu RN.