Les bombardements s’intensifient chaque jour un peu plus à Gaza

Les forces armées israéliennes continuent leur riposte à grande échelle sur la bande de Gaza, un peu plus de deux semaines après les attaques terroristes sanglantes du Hamas en Israël. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, 320 cibles militaires appartenant au Hamas et au Jihad islamique auraient été visées la nuit dernière. Résultats, des nombreux immeubles totalement détruits, et des corps entassés sous des draps blancs. Pendant ce temps-là, les autorités israéliennes appellent toujours les civils de Gaza à fuir vers le sud où trois convois humanitaires comprenant des dizaines de camions ont été enfin autorisés à entrer depuis l’Egypte. L’armée israélienne elle se rapproche chaque jour de son offensive terrestre de grande ampleur annoncée, mais en face, la menace de riposte du Hamas, du Hezbollah, et de l’Iran se fait sentir.