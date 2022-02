Les Canap d’Or : le meilleur influenceur Vogue

Pour fêter les Q d’Or et la fin des restrictions sanitaires, Etienne Carbonnier décerne ses « Canap d’Or ». D’abord à M comme Maison, l’émission déco de C8 qui visite les maisons des gens les plus financièrement à l’aise de France. Ensuite aux influenceuses de Vogue. Parisiennes, elles bossent dans la mode, parlent anglais avec un accent à couper au couteau, vivent dans des apparts toujours hyper chics et adorent chiner.