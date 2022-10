Débuts compliqués pour Liz Truss : la faute à la Reine ?

Pour essayer de justifier le mandat catastrophique de la Première ministre, Kwasi Kwarteng, ministre des Finances s’en est pris à la Reine. Selon lui, les débuts de Liz Truss ont été perturbés par la mort d’Elizabeth II et l’organisation très prenante de ses funérailles. Une excuse rejetée par les médias britanniques qui refusent de blâmer la Reine dans cette crise. Et pour ne rien arranger, Kwasi Kwarteng avait été filmé en train de rire durant les funérailles d’Elizabeth II, un comportement inapproprié qui avait été condamné par les médias. Pour tenter de surmonter ces polémiques, la Première ministre s’est laissée filmer avec un uniforme et un casque dans un chantier. Un raté de com’ que la presse britannique s’est empressée d’utiliser.