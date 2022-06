Morning Glory : les députés des LFI vus par Marine Le Pen

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 21 juin : le rêve enfin devenu réalité de François Bayrou, les LREM cherchent un coupable à leur défaite électorale, Marlène Schiappa en manque d’attention, un festival de mauvais perdants et le défilé de la NUPES à l’Assemblée vu par Marine Le Pen.