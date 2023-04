L'homme et la femme les plus riches du monde sont français

Le magazine Forbes a dévoilé cette semaine son classement des plus grandes fortunes mondiales. En première position chez les hommes et chez les hommes, deux Français : Bernard Arnault, patron de LVMH, est en tête chez les hommes et Françoise Bettencourt, héritière du groupe L'Oréal est en tête chez les femmes les plus riches du monde.