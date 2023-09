Les drames au Maroc et en Libye, la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, et la fin de la « France moche » : l’actualité de la semaine en silence

Tous les vendredis, Jenna Castetbon rembobine l’actualité de la semaine en silence. Elle résume les moments marquants de ces sept derniers jours, sans un bruit.