Les écolos en font-ils trop ?

Lors des élections municipales de 2020, les électeurs ont placé les écologistes à la tête de plusieurs villes de France. Depuis, ces nouveaux maires font de plus en plus parler d’eux. On se souvient par exemple du tollé soulevé par le maire de Lyon voulant interdire le passage du Tour de France, jugé trop polluant, dans sa ville. Ou encore du maire de Bordeaux refusant de placer un sapin naturel dans sa mairie. Plus récemment, c’est la maire de Poitiers qui a provoqué une polémique en expliquant vouloir interdire, à terme, les subventions pour les clubs sportifs jugés trop polluants, notamment les clubs d’aviation. Dernière bourde en date : un conseiller municipal EELV de Vincennes, en région parisienne, annonçait refuser une subvention pour un club sportif là aussi jugé trop polluant sauf qu’il s’agissait d’un club de… bateaux à voile. En réalité, cette bourde dont l’auteur s’est excusé depuis n’aurait jamais fait la Une si les caméras n’étaient pas braquées sur les mairies écolos depuis plusieurs mois avec toujours la même question : les écologistes en font-ils trop ? Qu’en pensent leurs électeurs ? Sophie Dupont est allée poser la question au directeur du département Opinion de l’IFOP, Jérôme Fourquet.