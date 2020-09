Les écolos ont-ils un problème avec le Tour de France ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Après leur victoire aux municipales, les maires écolos font beaucoup parler d’eux. Ce week-end, le maire de Bordeaux est devenu la cible de violentes critiques après avoir renoncé à installer un sapin de Noël dans sa mairie cette année. Mais ce qui énerve surtout les détracteurs des écolos, c’est leur position sur le Tour de France. Jugé machiste et trop polluant, le Tour n’est plus le bienvenu à Rennes, ni à Lyon, du moins pas en l’état. Paul Gasnier est allé à la rencontre des fans du Tour de France et des maires qui s’y opposent.