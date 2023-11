Les enjeux entourant l’interview d’Anne Hidalgo

La maire de Paris, Anne Hidalgo est ce soir sur le plateau de Quotidien pour une interview particulièrement attendue. Sa première prise de parole après le retentissant scandale dit du « Tahitigate ». Le parquet national financier a été saisi suite à ce voyage mi-public, mi-privé, alors que ses adversaires politiques ne prennent pas de pincettes. La maire de Paris sait également qu’elle sera chaque jour un peu plus scrutée au sujet de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui approchent. L’évènement planétaire qui pourrait lui faire gagner de précieux points dans la course aux prochaines élections municipales. Dans ce nouveau Com 2027, coup de projecteur sur l’Assemblée nationale. On y a vu Eric Dupond-Moretti, dans l’attente de son procès, et qui semble en petite forme.