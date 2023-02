Les érections sont de plus en plus grosses, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle…

Les résultats sont sans appel : la taille moyenne des érections n’a cessé d’augmenter depuis 1942. Elle a même augmenté de 24 % au cours des trente dernières années. C’est ce que révèle une étude de l’université américaine de Stanford. Mais pourquoi les chiffres sont-ils aussi importants ? Les chercheurs pensent que les perturbateurs endocriniens, les pesticides et les produits chimiques sont à l’origine de cette modification de nos organes reproducteurs.