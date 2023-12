Les Etats-Unis, acteur majeur des conflits en Ukraine et en Israël

C’est à New-York et à Washington que les suites de la guerre en Ukraine et en Israël se sont décidées ce mardi. Et ce alors que les Etats-Unis sont le plus important soutien financier d’Israël et les plus gros financiers de l’Ukraine. Concernant l’Ukraine, son président Volodymyr Zelensky était en déplacement outre-Atlantique pour ce qui constituait sans doute le voyage de la dernière chance. En effet le soutien américain semble avoir pris du plomb dans l’aile depuis plusieurs semaines. L’objectif du président ukrainien était simple, obtenir davantage d’aide alors que les Républicains du Congrès bloquent une aide essentielle de 106 millions de dollars, dont 61 pour l’Ukraine, pourtant promise par la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky s’est rendu lui-même au Congrès américain afin de discuter avec les Républicains car le temps presse. Concernant Israël, l’Assemblée générale de l’ONU a voté ce mardi une résolution, finalement adoptée à une très large majorité pour un cessez-le-feu à Gaza. La délégation israélienne et le représentant du pays estiment pourtant qu’un cessez-le-feu devrait profiter au Hamas. Même son de cloche chez les Etats-Unis qui ont voté contre la résolution. Le soutien de Joe Biden envers Israël semble toujours solide mais le président américain se désolidarise désormais du gouvernement de Benyamin Netanyahou.